Върховният административен съд (ВАС) окончателно потвърди законосъобразността на прекратяването на обществената поръчка за сметосъбиране и почистване в Зона 1 на София, която обхваща районите „Средец“, „Лозенец“ и „Студентски“. Това съобщиха от Столичната община.

С решението си от 14 октомври 2026 г. съдът потвърждава действията на общинската администрация. Според общината то отваря пътя към обявяването на нова обществена поръчка за трите района.

„С това решение Върховният административен съд доказа, че нашата последователна позиция бе юридически и икономически издържана. Ние отказахме да подпишем дългосрочни договори при условията на монопол и оферти с цена, надвишаваща неколкократно пазарната логика. Не се огънахме пред натиска и доказахме, че Столичната община ще определя правилата в интерес на гражданите, а няма да приема изнудване“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

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В новия конкурс общината планира да заложи по-високи изисквания за качество, задължително използване на модерна техника, повече механизирано почистване и по-строги санкции при неизпълнение.

От Столичната община посочват, че сметосъбирането и почистването в Зона 1 и Зона 7 продължават регулярно, по график и без риск за чистотата.

Очаква се ВАС да се произнесе окончателно и по казуса за Зона 7, която включва районите „Възраждане“, „Оборище“ и централната част на „Триадица“.

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През август Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) също потвърди прекратяването на процедурите за двете зони с решения № 757 и № 758. В мотивите си комисията е посочила, че общината правилно е упражнила правото си на оперативна самостоятелност с цел да гарантира реална конкуренция и ефективно разходване на публичните средства.

При провеждането на обществената поръчка за чистотата на София, след отстраняването на участници заради непрозрачни оферти, в Зона 1 и Зона 7 е останал по един кандидат. Ценовите им предложения са били над 340–370 лв. на тон.

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Вместо да сключи петгодишни договори при тези условия, Столичната община е прекратила процедурите и временно е осигурила обслужването чрез анекси на цена от 209 лв. на тон – почти два пъти по-ниска от предложените от кандидатите цени.