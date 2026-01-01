Проверка за извършени документни измами и длъжностно престъпление при изграждане на младежки център в Кърджали извършва сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ в Областната дирекция на МВР в Кърджали, съобщават от пресцентъра на полицията.

По случая е задържан 36-годишен по Закона за МВР.

Проверяват ремонт на пътища за 9 млн. евро в Кърджалийско, задържаха длъжностно лице

Според информацията на полицията за реализацията на проекта Община Кърджали е провела обществена поръчка, след което е подписан договор с дружество изпълнител на стойност 3 738 983 евро без ДДС. 1 933 120 евро от тази сума са по Плана за възстановяване и устойчивост. При преглед на документацията за изграждането на младежкия център полицейски служители са установили, че голяма част от извършените строителни работи са на силно завишени цени в сравнение с пазарните – над два пъти, за някои дейности – и над три пъти. Събрани са данни за извършени документни измами при фактуриране на строително-монтажни дейности.

Задържаният днес по случая е 36-годишен от дружеството, на което е възложено строителството на обекта. Предстои снемане на обяснения и от длъжностни лица, които имат отношение към провеждането и изпълнението на обществената поръчка.

Хванаха бизнесмен и училищен директор за злоупотреби за над 100 000 лв. по обществена поръчка в Кърджали

От пресцентъра на полицията допълват, че през 2022 година Община Кърджали е одобрила инвестиционен проект за изграждане на младежки център в Кърджали на стойност 2 320 000 лв. Три години по-късно сумата в подписания договор за изпълнение на същия проект е нараснала повече от три пъти.

За случая е уведомена Европейската прокуратура.

По информация на пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Кърджали, проверките на обществени поръчки в региона са общо над 40, като по тях до момента има образувани пет досъдебни производства.