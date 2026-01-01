Хванаха бизнесмен и училищен директор за финансови щети при изпълнение на обществена поръчка в Кърджали, съобщиха от полицията.

Двамата мъже - на 50 и 66 г. са били задържани по образувана преписка на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ в ОД на МВР за злоупотреби със средства по обществена поръчка за ремонт на училищен физкултурен салон.

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Установено е, че чрез съставени неистински документи са били отчетени и платени значително по-големи суми от реално извършените действия. На завишени цени са били доставени материали и спортни съоръжения.

Разплащанията по обществената поръчка на стойност 550000 лв. са били направени през миналата година. По предварителни изчисления нанесената щета чрез съставените неистински документи е за над 100000 лв.

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Освен това обществената поръчка е била възложена на фирма с наложени санкции от Инспекцията по труда. Проверката на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ в ОД на МВР е по три текста от Наказателния кодекс - за присвояване, безстопанственост и престъпление по служба.

След приключване на работата по случая материалите ще бъдат внесени в прокуратурата.