Министерският съвет одобри разходи в размер на 3 107 700 евро по бюджета на Комисията за противодействие на корупцията за 2026 г. Средствата са необходими за изпълнението на новите функции на комисията, които не са били финансово обезпечени в държавния бюджет.

Причината е влизането в сила на 5 юни 2026 г. на Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, с който на комисията са възложени допълнителни дейности.

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С одобрените средства ще бъде изграден необходимият специализиран административен капацитет и ще се осигури изпълнението на оперативно-издирвателни дейности и разследвания.

Финансирането ще подпомогне също обмена на информация, координацията и сътрудничеството на комисията на национално и европейско ниво.