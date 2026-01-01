Окръжният съд в Стара Загора взе най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 48-годишния И. Й., на който е повдигнато обвинение за това, че на 11 октомври в Стара Загора умишлено е убил 63-годишен мъж.

Съдът счете, че от събраните на този етап доказателства може да се направи обосновано предположение, че обвиняемият е извършител на престъплението, за което е започнато досъдебното производство.

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Мотивите за решението включват многократните предишни осъждания на обвиняемия, липсата на трудова ангажираност и обстоятелството, че води скитнически начин на живот. Съдът отчита и тежестта на престъплението, както и ранния етап на разследването и тепърва предстои извършване на процесуално следствени действия по него.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба и/или протест пред Пловдивски апелативен съд в тридневен срок.

По данни на разследването около 16:00 ч. на 11 октомври по време на спор 63-годишният мъж ударил с пръчка по главата 48-годишния, който извадил нож и го пробол в областта на сърцето.