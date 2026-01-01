63-годишен мъж е открит мъртъв с прободна рана в областта на гърдите на улица в Стара Загора. За престъплението са задържани трима души, съобщиха от ОДМВР – Стара Загора.

Сигналът е подаден на 11 октомври в 16:10 часа на телефон 112 от 40-годишен мъж, който съобщил за паднал човек на тротоара. На място са изпратени полицейски екип и медицински екип, които установили смъртта на 63-годишния мъж.

В резултат на оперативно-издирвателните действия е установен и задържан за срок до 24 часа предполагаемият извършител – 48-годишен мъж. В хода на разследването е установена и съпричастността на 49-годишна жена и 55-годишен мъж. Те също са задържани за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 115 от Наказателния кодекс.