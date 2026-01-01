Морски орел в безпомощно състояние е спасен в Ловешко, съобщават от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Плевен.

На 12 октомври гражданин е сигнализирал за намерен морски орел в безпомощно състояние на територията на община Ловеч. След извършена проверка на място птицата е спасена и изпратена за лечение и отглеждане в Спасителния център за диви животни в Стара Загора.

Преглед от ветеринарните лекари и рентгенова снимка показват, че орелът е с травма (луксация на раменната става) на крилото и е видимо изтощен.

От РИОСВ информират още, че морският орел (Haliaeetus albicilla) е защитен вид, включен в Приложение №3 към чл. 37 на Закона за биологичното разнообразие. Това е една от най-едрите дневни грабливи птици, с дължина на тялото от 76 до 92 см и размах на крилата 190 – 240 см. Възрастните са с кафяво оперение, светла (жълта) глава и бяла опашка. Младите са тъмнокафяви. Храни се основно с риба и водолюбиви птици, но през зимата се храни и с трупове на умрели бозайници. Обитава реки, езера, блата, язовири със стари тополови или дъбови гори по бреговете.

Всеки, който намери екземпляр от защитен вид в безпомощно състояние, е длъжен да уведоми за това най-близките Регионална инспекция по околната среда и води или поделение на Изпълнителната агенция по горите, съгласно Закона за биологичното разнообразие, напомнят от инспекцията.

Преди дни от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Плевен конфискуваха бухал, отглеждан в частен имот. Птицата е настанена е за отглеждане в зоологическа градина в Ловеч до влизане в сила на акта, с който е иззета, и разпореждането с нея по реда на Закона за биологичното разнообразие.