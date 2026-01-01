България и Германия имат потенциал да разширят сътрудничеството си в областта на отбраната, енергетиката, иновациите и научните изследвания. Това стана ясно след срещата в Берлин на българския министър на външните работи Велислава Петрова с германския ѝ колега Йохан Вадефул.

Двамата обсъдиха още сигурността в Черно море, регионалната свързаност и основни въпроси от европейския дневен ред.

„Германия е сред ключовите партньори на България, а двустранните ни отношения имат стратегическо значение“, заяви Петрова. По думите ѝ първото посещение на министър-председателя Румен Радев в Берлин е дало нов тласък на политическия диалог и сътрудничеството между двете страни.

Сигурността в Черно море и войната в Украйна

В разговорите беше обсъдена сигурността в Черно море след поредната атака срещу търговски кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Петрова посочи, че се работи за изясняване на произхода на дроновете и обстоятелствата около атаките.

Според българския външен министър сигурността в Черно море е неразривно свързана със сигурността на Европа, а за прекратяването на нападенията срещу търговски плавателни съдове са необходими общи европейски действия.

България ще работи с партньорите си за въвеждането на мораториум върху нападенията срещу търговски кораби. Защитата на цивилните екипажи и свободата на корабоплаването трябва да бъдат приоритет, заяви Петрова.

Тя подчерта и необходимостта от мирен изход от войната в Украйна, както и от по-активна роля на Европейския съюз в бъдещия мирен процес в координация със САЩ и Украйна.

Сътрудничество в отбраната и технологиите

Двамата министри откроиха възможностите за по-тясно икономическо партньорство, включително между научноизследователските институции и бизнеса. Целта е технологичните постижения да намират практическо приложение и да допринасят за конкурентоспособността на двете икономики.

Петрова оцени подкрепата на Германия за укрепването на отбранително-промишления и технологичния капацитет на България, както и на оперативните способности на въоръжените сили.

Участието на България в Европейската инициатива „Небесен щит“ допринася за укрепването на европейския стълб на интегрираната противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО. Двамата министри споделиха разбирането, че по-силната европейска отбранителна индустрия в рамките на Алианса е в общ интерес.

Регионалната свързаност също беше сред акцентите на срещата. Петрова представи предстоящата Регионална среща на върха по свързаността, на която София ще бъде домакин през пролетта на 2027 г. в координация с Европейската комисия.

По думите ѝ България може да бъде естествена връзка между Европейския съюз, Турция, Черноморския регион, Южен Кавказ, Централна Азия и Близкия изток.

„Виждаме естествено допълване с ангажимента, който Германия вече има в Централна Азия с приноса си към Транскаспийския транспортен коридор в рамките на инициативата Global Gateway“, заяви българският външен министър. Тя допълни, че това ще даде възможност да бъдат идентифицирани конкретни инфраструктурни проекти.

Двамата обсъдиха и развитието на Черноморския център за морска сигурност, който България и Румъния изграждат съвместно с центрове във Варна и Констанца.

В разговора беше засегнато и бъдещето на Европейския съюз и неговото разширяване. Петрова подчерта, че процесът трябва да остане основан на собствените заслуги на страните кандидатки, реални реформи, изпълнени критерии и спазени ангажименти.

Тя изтъкна, че зачитането на основните права и недискриминацията са основни европейски ценности, а езикът на омразата и проявите на антиевропейска реторика са недопустими.

„Щастливи сме да видим, че голяма част от страните показват политическа воля и готовност да спазват ангажиментите си и да постигат напредък в процеса на европейска интеграция. Това беше ясно показано с проведените тази седмица Междуправителствени конференции с Албания, Черна гора, Молдова и Украйна. Надявам се същият този импулс да продължи и с останалите държави кандидатки“, заяви българският външен министър.