На 18 октомври /неделя/ предстои провеждането на частични избори за кмет на село Мало Конаре, община Пазарджик. Екипи на Районното управление в Пазарджик и областната дирекция са създали необходимата организация и ще следят за нормалното протичане на изборния ден в населеното място, съобщиха от полицията.

Обособени са мобилни групи за реагиране на сигнали за нередности, които са съотносими към работата на органите на реда непосредствено преди и по време на изборния процес.

Припомняме, че по време на изборите полицейските служители в 4 –те изборни секции на селото ще бъдат разположени вън от тях. В секциите няма да допускат лица с поведение накърняващо добрите нрави, въоръжени лица и такива, които носят предмети опасни за живота и здравето на гражданите. При необходимост и след постъпило искане от страна на председателя на секционната избирателна комисия служителите на полицията могат да окажат съдействие за възстановяване на реда и спокойствието в секцията.

Дежурно гише „Български документи за самоличност“ в сектор БДС при ОДМВР-Пазарджик ще функционира на 17 октомври /събота/ от 08.30ч. до 17.30ч. и на 18 октомври /неделя/ от 08.30ч. до 19.30ч. Ще бъдат връчвани вече изработените лични карти на гражданите, които ще гласуват, а на тези които са ги загубили, повредили, унищожили или са им откраднати ще им бъдат издавани удостоверения за гласуване. Припомняме, че удостоверението за гласуване може да бъде използване само в изборния ден с цел упраняване правото на глас