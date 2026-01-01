Размерът на пенсиите продължава да бъде една от основните теми, по които се жалват хората, каза омбудсманът Велислава Делчева при представянето на годишния доклад за дейността на обществения защитник през 2025 г. пред парламентарната комисия по труда, демографската и социалната политика. На второ място са обезщетенията за безработица, които и тази година не бяха променени, добави тя.

И миналата, и тази година остава у хората желанието минималните пенсии да достигнат нивото на бедност, посочи Делчева.

Тя отбеляза, че относно нарушението на социални права най-често към омбудсмана се обръщат хора с увреждания. По думите ѝ този проблем е системен. Делчева каза, че миналата година от около 800 постъпили жалби, 288 от тях са били свързани с процедурата на ТЕЛК. По думите ѝ процедурата при обжалване може да продължи от осем до 12 месеца, в които хората остават без пенсия и често изпадат в нищета. Към момента през тази година жалбите относно ТЕЛК са 302, добави тя. Омбудсманът посочи, че хората с увреждания доста често се оплакват от липса на достъпна среда, като за миналата година жалбите са 36, а тази година вече са 56.

Жалби за проблеми с водата и парното са сред най-честите до омбудсмана през 2025 г.

Омбудсманът посочи, че има разминаване на текст от Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона за здравето. Тя обясни, че Законът за здравето дава възможност на хората с ТЕЛК могат да използват пенсията си в пълен размер, докато тече процедурата по обжалване, според КСО обаче, че когато медицинският контрол на Националния осигурителен институт обжалва такова решение, тогава се спират въпросните помощи.

Велислава Делчева отбеляза, че има заложена дискриминация за децата с увреждания, защото финансовата подкрепа за пълнолетните хора с увреждания е обвързана с линията на бедност, която се увеличава всяка година, докато помощите за деца с увреждания се определят в бюджета година за година, в някои случаи въобще не се актуализират. Според нея финансовата подкрепа за децата с увреждания също трябва да се актуализира ежегодно.

По отношение на ТЕЛК решенията председателят на парламентарната комисия по труда, демографската и социалната политика Венко Сабрутев коментира, че от една страна, има много злоупотреби с тези решения, но е много важно болният да не плати за това, че здравият по някакъв начин лъже системата.

На заседанието на комисията бяха поставени въпроси във връзка с насилието сред деца и от възрастни към деца, както и относно детското правосъдие.

Велислава Делчева призна два дефицита - единият е, че омбудсманът още не се припознава като институция, към която хората, пострадали от насилие, да се обръщат. Децата все още не разпознават омбудсмана като място, към което могат да се обърнат, затова активно посещава училища и работи с неправителствени организации, посочи тя.

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Според омбудсмана по отношение на детското правосъдие е необходима реформа, колкото и за ТЕЛК, защото там законодателството е остаряло.

На въпрос относно оплакванията от колекторски фирми и фирми за бързи кредити, Велислава Делчева каза, че хората сигнализират, че не са уведомени, когато дългът им е прехвърлен на друг кредитор, и че се търсят задължения, погасени по давност. Кредитополучателите и техните близки са подлагани на непрекъснати обаждания и посещения на домовете им, дори на работните им места и дългът расте без обяснение, коментира тя.

Забелязваме и задлъжнялост при младите хора, заяви омбудсманът. Навършват 18 години, нямат още работа и бързат да си вземат първия кредит, за да си купят айфон, това ги вкарва в спирала, от която няма излизане и влошава отношенията със семейството, посочи тя.

Омбудсманът отчете, че е имало голям интерес към приемните на институцията относно въвеждането на еврото в България, имало е по 40 души, които са се чудили какво ще се случи след 1 януари 2026 г.

След дискусията годишният доклад на омбудсмана през 2025 г. беше приет със 17 гласа "за" и 1 "против" от Комисията по труда, демографската и социалната политика на Народното събрание.