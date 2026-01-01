Митнически служители от отдел „Митническо разузнаване и разследване“ в ТД Митница София задържаха над 66 702 мл течности за електронни цигари при няколко проверки през септември.



Всички течности за пушене са били без задължителния български бандерол или са пренасяни без необходимите документи.

Агенция „Митници“



Основното количество е задържано при проверка на пратка, предназначена за юридическо лице в България. Пратката съдържала електронни цигари различни милилитри и пълнители за електронни цигари, без поставен акцизен бандерол на Република България.



За първите девет месеца на годината са задържани 422 460 мл. течности за електронни цигари в нарушение на акцизното законодателство като около половината от това количество е установено през юни.