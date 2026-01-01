Агенция „Митници“ участва активно в международната митническа операция VAPE, която беше насочена към противодействие на незаконната търговия с електронни цигари и нагреваеми тютюневи изделия. Операцията беше реализирана от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и митническите органи на 30 държави. По време на оперативната фаза българските митнически служители осъществиха три задържания в „малки“ пратки от Китай, като иззеха 1,5 литра контрабандни течности за електронни цигари и 1,65 кг. никотинови пучове.

Съвместната операция VAPE, която се проведе от 14 ноември до 15 декември 2025г., доведе до конфискацията на над 94 милиона броя и над 2500 кг тютюневи изделия, електронни цигари, устройства и свързани с тях стоки. Това е първата съвместна митническа операция на ЕС и международните организации, специално насочена към електронните цигари, чиято популярност нараства особено бързо сред младите хора.

Тази тенденция провокира и увеличаване на незаконната търговия, което води със себе до сериозни рискове за общественото здраве, намалява националните приходи, уврежда околната среда и обогатява престъпните мрежи.

По време на операцията е установено, че някои продукти не отговарят на стандартите за безопасност, етикетиране или състав. Нарушенията включват използване на забранени аромати, прекомерни нива на никотин и неразрешени аксесоари. Резултатите от акцията очертават сериозните рискове, пред които са изправени потребителите на незаконни електронни цигари, които могат несъзнателно да вдишват вредни или нерегулирани вещества, с потенциално тежки последици за здравето.

В същото време нелегалната търговия с електронни цигари и нагреваеми тютюневи изделия нанася сериозни щети и на националните приходи от данъци и такси като се използват се широк спектър от подвеждащи практики, за да избегнат плащането им. Най-често установените недекларирани количества са били намерени сред друг вид стока, например играчки, кърпи, дрехи, обувки, рафтове, слушалки, стъклени чаши и етерични масла. Разнообразието от стоки, използвани за прикритие, илюстрира адаптивността и сложността на методите за контрабанда, съобщават още от OLAF.