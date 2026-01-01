Позицията на България по преговорите за дългосрочен бюджет на Европейския съюз (ЕС) е абсурдна, опасна и необяснима, каза лидерът на „Демократи за силна България“ (ДСБ) Радан Кънев, който е и евродепутат от „Демократична България“ (ДБ) пред журналисти в кулоарите на парламента.

Българското правителство каза, че подкрепя намаляване на общия бюджет на съюза, тъй като това значи по-малка национална вноска, но искам да обърна внимание на управляващите, че България традиционно е най-голям нетен бенефициент на европейския бюджет. Тоест разликата между това, което даваме и това, което получаваме е най-голяма и намаляването на общия бюджет категорично намалява парите за България, посочи Кънев.

Той допълни, че лоша е и позицията на България да се запазят кохезионните и селскостопанските пари, а рязко да се намалят парите за конкурентоспособност и иновации.

Няма пилот в самолета, коментира депутатът от „Демократична България“ Мартин Димитров във връзка с бюджет 2027 г. и дефицита. Виждате, че правителството говори за дефицит около 3%, а предлагат пред Брюксел 4,3%, които всъщност са 5%. Като премахнете еднократните приходи като данък свръхпечалба, дефицитът за догодина е 5%, което води България към катастрофа, посочи Димитров.

Предлагаме компенсация на гражданите за цената на горивата с 20 евроцента на литър, което да става за сметка на данък свръхпечалба на целия петролен сектор и допълнителните приходи от ДДС, за да видят хората конкретен резултат, припомни той. Видяхме едно единствено и частично положително нещо в изпратения доклад до ЕК – това е повишаването на прага за регистрация по ДДС. Това е наша политика, ние поискахме 85 000 евро помощ за 200 000 фирми, те предлагат 75 000 евро, което е половин крачка, но пак е добра новина, коментира Димитров.

Основен риск пред бюджета е, че няма бюджетни буфери за посрещане на евентуални кризи. Виждате какво се случва в Черно море и това може да повлияе негативно върху българския износ и внос, а оттам и на бюджетните приходи, заяви депутатът от ДБ Владислав Панев. Една регионална криза, която сякаш вече се оформя, би действала отрезвяващо на българските публични финанси и ще се види кой е плувал без бански в морето последните години, откогато управляват двете последни редовни правителства, допълни той.