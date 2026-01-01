Двама мъже на 40 и 28 години са задържани, след като нападнали 27-годишен мъж край старозагорското село Дълбоки и нанесли сериозни щети по автомобила му. По случая е образувано досъдебно производство.

Сигналът е подаден на телефон 112 на 15 октомври около 18:02 ч. По данни на потърпевшия инцидентът е станал около 17:40 ч., докато събирал орехи в местност край селото.

Двамата мъже се придвижвали с лек автомобил по черен път между нивите. Те слезли от колата и започнали да режат с нож гумите на паркирания наблизо автомобил. Когато 27-годишният мъж отишъл да ги попита какво правят, единият от тях се насочил заплашително към него с нож в ръка.

Мъжът успял да избяга и подал сигнал в полицията. На мястото били и 28-годишната му партньорка, с която живее на семейни начала, и 73-годишната му баба. При инцидента няма пострадали.

При огледа на местопроизшествието полицаите установили, че по автомобила са нанесени значителни материални щети - нарязани са четирите гуми, счупени са стъклата, стоповете и фаровете.

По данни на подателя на сигнала двамата мъже са му познати. След незабавни оперативно-издирвателни действия полицаите установили самоличността им, както и автомобила, с който се придвижвали.

При претърсване на колата са иззети дървена бухалка и метален чук. Двамата мъже са задържани за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство.