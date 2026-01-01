Момче на 16 години откри стрелба в начално училище в град Бенд, щата Орегон, като уби три деца и учител, преди да бъде прострелян от човек, който се е намирал на мястото и го е последвал вътре в училището, съобщиха местните власти, цитирани от Асошиейтед прес.

Заподозреният е бил открит мъртъв в сградата на училището, минути след като е бил подаден първият сигнал за стрелбата, заяви началникът на полицията в Бенд Майк Кранц.

Убитите деца са на 5, 8 и 11 години. Дете на 7 години и 54-годишен учител са били ранени и са откарани в болница в критично състояние, допълни Кранц.

Нападателят, идентифициран като жител на Бенд, нахлул в училището, стреляйки по заключените врати, съобщиха от полицията. Той бил прострелян и лежал на земята в сградата малко след пристигането на полицейските служители, каза говорителката на полицията Шийла Милър.

Човекът, подал първия сигнал на телефон 911, се е намирал в автомобил близо до началното училище "Силвър Рейл". Той съобщил, че някой стреля по него с дългоцевно оръжие, заяви Кранц. След това са постъпили сигнали и от хора, намиращи се в училището. Полицейските служители са пристигнали на място в рамките на няколко минути, каза Милър.

От полицията заявиха, че не знаят дали нападателят е познавал някого в училището и дали самият той е учил там.

Според представител на правоохранителните органи, запознат с разследването, нападателят е използвал пушка помпа, закупена от майка му.

По данни на Департамента по образованието в щата Орегон към миналата година в началното училище са били записани 459 ученици. Училището обучава деца от подготвителната група до пети клас.

На пресконференция губернаторът на Орегон Тина Котек каза, че е съкрушена от трагедията. Тя изказа дълбока благодарност към човека, преследвал нападателя и предотвратил още жертви.