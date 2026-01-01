Двама души бяха убити при стрелба в библиотека в северната част на американския щат Калифорния, а един заподозрян беше задържан, съобщи полицията, цитирана от Асошиейтед прес.
Полицията се отзова на спешен сигнал, подаден в 17:00 ч. местно време (3:00 ч. днес по бълг. вр.) , при който е можело да бъдат чути стрелба и викове от библиотеката в град Чико, окръг Бют, съобщи началникът на градската полиция Били Олдридж.
Per @ChicoPolice’s Official Facebook Page at approximately 9:00 pm, PST:— Miss Katy Allison (@MissKatyAllison) June 23, 2026
Active Shooter Incident- Preliminary Report
On June 22, 2026 at 5:12pm, the Chico Police and Fire Communications Center received multiple 9-1-1 calls reporting gunshots and screaming heard from within… https://t.co/WcMX7CceWw pic.twitter.com/GhLtRjjk3h
Веднага щом силите на реда са нахлули в библиотеката, заподозреният извършител е успял да избяга през задния изход на сградата, но е бил задържан скоро след това, уточни Олдридж.
"Инцидентът, случил се тази вечер е, естествено, много тъжен и травмиращ за много хора и за нашата общност", посочи началникът на полицията.
Той допълни, че на този етап не съществува сериозна опасност за обществената сигурност и реда и заяви, че по случая е започнато разследване.
A shooting at a library in Northern California left two people dead and a suspect is in custody, according to police. https://t.co/TMDXros3vT— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) June 23, 2026
Police responded to a 911 call in which the sounds of gun shots and people screaming could be heard coming from inside the Chico branch… pic.twitter.com/TCGf32kqD2
Полицията не разкри самоличността на стрелеца или неговите мотиви. Полицейски служители отбелязаха, че той е действал сам.
Движението по улиците около библиотеката беше временно преустановено и беше създаден център за информация и помощ за близките на хората, които още се намираха вътре в библиотеката.
Окръжната администрация призова жителите да избягват района на инцидента и изказа съболезнования на близките на жертвите и на персонала на учреждението, като засвидетелства съпричастност към всички засегнати от трагедията.