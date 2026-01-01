Американските военни са разработили планове за нови удари срещу Иран, които предвиждат възможното използване на мощната авиобомба GBU-43/B MOAB (Massive Ordnance Air Blast), известна като „майката на всички бомби“. Потенциални цели са иранската енергийна инфраструктура и ядрени обекти, съобщават няколко американски служители, цитирани от CNN.

Използването на MOAB, най-голямата неядрена бомба в американския арсенал, би представлявало сериозна ескалация на конфликта. Същевременно остават съмнения доколко ефективна би била тя срещу силно укрепени подземни съоръжения.

Тръмп търси изход от конфликта

Президентът Доналд Тръмп е под натиск да сложи край на непопулярната война, докато републиканците се подготвят за междинните избори в САЩ. Въпреки продължаващите военни действия засега няма ясни признаци за скорошно дипломатическо споразумение.

По информация на CNN Тръмп е наредил на военните да подготвят допълнителни варианти за удари, включително срещу енергийни обекти и ирански ядрени съоръжения. Сред обсъжданите цели е и комплексът в планината Пикакс, за който САЩ и Израел смятат, че е свързан с иранската ядрена програма.

Макар публично да заяви, че няма да предприема нови атаки преди междинните избори, според източници от администрацията не е ясно дали решението е окончателно.

„Не бих използвал ядрено оръжие. Няма нужда“, заяви Тръмп в интервю за Newsmax, коментирайки възможността за използване на MOAB.

Колко ефективна е „майката на всички бомби“?

MOAB тежи около 9,8 тона и е предназначена да поразява големи площи чрез мощна ударна вълна. Бомбата се насочва чрез GPS и се взривява преди да достигне земята.

Военни експерти обаче се съмняват, че тя може да унищожи дълбоко разположени ядрени съоръжения, защитени от дебели пластове скали и бетон.

„Тя определено не е проектирана като боеприпас за дълбоко проникване“, заявява източник, запознат с военното планиране.

Евентуалното използване на бомбата би могло да нанесе тежки поражения на повърхността, но същевременно поражда опасения за цивилни жертви, особено ако целите са в близост до населени места.

Психологически натиск и риск от ескалация

Според CNN Вашингтон разглежда и варианти за ограничени удари, които да позволят на Тръмп да обяви символична победа и да потърси изход от конфликта, без да започва мащабна сухопътна операция.

Подобна операция остава крайна възможност заради риска от големи американски загуби. Засега няма признаци администрацията да настоява за изпращане на сухопътни сили в Иран.

Въпреки това американските военни се подготвят за възможен ответен удар, ако президентът нареди възобновяване на бойните действия.

Белият дом отказва да коментира конкретните военни планове, но заявява, че Тръмп „държи всички опции на масата“, за да гарантира, че Иран няма да се сдобие с ядрено оръжие.

MOAB е използвана за първи път през 2017 г.

САЩ използваха MOAB за първи път в бойни условия през 2017 г. по време на първия мандат на Тръмп. Бомбата беше хвърлена срещу позиции на терористичната организация „Ислямска държава“ в Афганистан.

Според тогавашни данни на афганистанските власти при удара са убити 36 бойци, а три подземни тунела са унищожени. Не са съобщени цивилни жертви.

Ако бъде използвана срещу Иран, MOAB би отбелязала нов етап в конфликта. Остава обаче въпросът дали подобен удар би постигнал стратегическите цели на Вашингтон или би довел до допълнителна ескалация.