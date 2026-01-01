Хиляди евро за обещание за изцеление. Тежко болни българи пътуват до Филипините с надеждата да бъдат излекувани чрез така наречените безшевни операции. Без скалпел, без разрези и с обещания за премахване дори на злокачествени тумори. Кой организира тези пътувания, какво всъщност се случва по време на процедурите и кой печели от надеждата на болните? Измамни обещания или истинско чудо? Всичко това показва разследването на Татяна Йорданова в рубриката „Високо напрежение“ по NOVA.

„През 2015 година се разболях от рак. Подобна диагноза идва като гръм от ясно небе и няма ден, в който човек да не си мисли за това. И някак всеки му се и иска от някъде да дойде неговото чудо. Иска да се хване като удавник за сламка, за да се спаси. Разказаха ми за хилъри във Филипините, които лекуват, като правят операции без скалпел и съответно вадят, ако има някакви клетки, които са злокачествени. Започва да се обяснява как дори лекарите, когато са безпомощни, ги викат в болниците да лекуват. Реших, че ще отида да видя какво е”, споделя една от потърпевшите, чиято самоличност се запазва в тайна.

„Това са едни много добри фокусници. Вкарват те в една стая, където има кушетка. Само, че предварително на всички е забранено да влизат там. Казват, че хилъра трябва да се подготви. Той влиза вътре, стои около примерно 5-10 минути, след което отварят вратата на стаята и хората започват да влизат един по един. Цялото нещо трае не повече от 3-4 минути. И ти трябва да си със затворени очи”, разказа още тя.

На ден "лечителите" извършват стотици безшевни операции. Една българска група от 10 души се прибира с направени общо 70 за една седмица.

„100 евро на сеанс от човек печелят. Слагат един чаршаф върху корема и започваш да усещаш как минава с нокът. В един момент нещо се излива върху корема ти. Те казваха, че това е от вътрешностите ти”, обясни жената.

„Първо ти сканират тялото с един лист. После ти бият енергийна упойка. Просто те удрят по гръбнака. Даже на едната жена така й бяха разкървавили крака. То е като ток. С една дума като ти бръкнат с голи ръце в тялото и вече от там нататък целият ти живот се променя. За 6 дни ми направиха 6 операции. Твърдят, че оправят и сколиоза. Вадят червейчета от гръбнака. На едно от момичетата – тя имаше проблем със сърцето – извадиха й една тръбичка, клъцнаха, залепиха и пак я прибраха. На моя приятелка извадиха кисти, миоми. Сега е много добре момичето”, обясни още тя.

Наред с почти нереално звучащите истории обаче, става ясна и друга. За жена, химик по професия, която е запазила една от тези салфетки. Тя всъщност е избърсала част от кръвта с кърпичка, която е донесла в България и е изследвала в лабораторията си. Установила, че кръвта е животинска. Лечителят изпраща тази жена с препоръката да се яви във Филипините за още 10-ина операции.

„Каза, че трябва да отидем втори път. Другата жена отиде, аз не отидох. И тя почина после. Ходиха и други хора, които не се излекуваха, разбира се, ами напротив усложни им са заболяването или се появи рецидив”, обясни друга потърпевша.

При проверка кой, на каква цена и с какви обещания предлага тази лечебна екскурзия става ясно, че за около 3000 евро можем още следващия месец да бъдем оперирани. Веднага се откриват 3 оферти и се организира среща. Получава се оферта за пътуване.

„Аз съм свидетел на над 1000 безшевни операции. Човек може да види как вади щитовидната жлеза, как маха възела и я връща обратно”, обясни Пламен Топузов.

Оказва се, че повечето хора, които организират такива пътувания, нямат право на това, защото не са лицензирани туроператори.

„Не виждам изобщо никакви документи. Всеки един оператор е длъжен да публикува разрешително за извършване на такава дейност и застраховка. При някакъв проблем с пътуването туроператорът е длъжен да съдейства на пътника и да му осигури безпроблемно пътуване и прибиране в България. Тези организатори, които не са легитимни по никакъв начин не могат да го гарантират това”, обясни Димитрина Горанова от Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти.