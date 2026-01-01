Парламентът прие на второ четене промени в Закона за управление на отпадъците, с които се намаляват наполовина изискуемите банкови гаранции от организациите за оползотворяване на отпадъци.

С измененията банковата гаранция за организациите за оползотворяване на опаковки от 1 млн. лева става 250 хиляди евро. За организациите за оползотворяване на отработени масла и отпадъци от обувки и текстил банковата гаранция се намалява от 500 000 лв. на 125 хиляди евро. За организациите за оползотворяване на батерии и акумулатори и излезли от употреба гуми банковата гаранция вече ще е 25 хиляди евро, а не както досега - 100 000 лв. За лицата, които изпълняват индивидуално задълженията си по оползотворяване на отпадъци, размерът на банковата гаранция вече ще е 50 хиляди евро.

Намалява се и изискването за обхванато население от организациите за оползотворяване на отпадъци на 350 хиляди жители. Досега за организациите за оползотворяване на опаковки се изискваше обхват от не по-малко от 10 общини и 500 хиляди жители, а за организациите за оползотворяване на дрехи и обувки – от не по-малко от 10 града и 1 млн. жители.

Отхвърлени бяха предложенията на вносителите на измененията от „Демократична България“ за преминаване от разрешителен към регистрационен режим за организациите за оползотворяване на отпадъци. Не беше прието и първоначалното предложение да отпадне продуктовата такса за моторните превозни средства.

Промените влизат в сила от деня на обнародването им в „Държавен вестник“, приеха депутатите.