Два служебни автомобила на ДПС в Търговище са били подпалени снощи, съобщиха от областната организация на партията. Оттам настояват за бързо и обективно разследване и за установяване на извършителите.

По информация на ДПС автомобилите били паркирани в непосредствена близост до партийния офис и жилищна сграда. Според позицията на организацията колите са били залети с леснозапалима течност в двигателната част, което създало риск за имуществото, както и за живота и здравето на живеещите в района.

От областната организация определят случилото се като посегателство, което поражда притеснения в навечерието на изборите.

„Насилието, сплашването и опитите за противопоставяне нямат място в едно демократично общество“, се посочва в позицията.

От ДПС настояват за незабавни действия от страна на Министерството на вътрешните работи, Областната дирекция на МВР в Търговище, прокуратурата и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Организацията очаква пълно разследване, установяване на извършителите и подвеждането им под отговорност.

„Демокрацията не може да съществува там, където страхът и насилието се използват като средство за натиск“, заявяват от областната организация на ДПС в Търговище и допълват, че ще продължат да защитават правата и свободите на българските граждани.