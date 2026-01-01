Към мен и към колегите ми има отправени десетки сигнали, повечето за полицейско насилие и редица запитвания с молба за действие, да им окажем някаква помощ. Това каза пред журналисти заместник-председателят на ДПС и кмет на Кърджали Ерол Мюмюн, припомняйки вчерашния брифинг в Народното събрание, на който от парламентарната група нa ДПС поискаха оставката на директора на Областната дирекция на МВР старши комисар Щерьо Милчев.

Това, което се случва в Кърджали последните няколко месеца, не последната седмица, минава всякакви граници. Може би ведомството, старши комисар Милчев или компетентни хора от ведомството трябва да дадат обяснение, коментира Ерол Мюмюн. Той допълни, че към момента има подадени жалби и сезирани компетентните институции по част от случаите. Обобщават се и останалите сигнали, за които от партията отново ще дадат гласност и ще сезират компетентните органи. Няма как да определя, не съм компетентен дали тяхното задържане по една или по друга причина е обосновано, законосъобразно и т.н., не мога да го определя, но тези сигнали са за насилие върху гражданите, каза още заместник-председателят на ДПС.

На въпрос дали е получил отговор от Областната дирекция на МВР в Кърджали по случая с 21-годишния Никола Николов на запитването, което обяви в социалните мрежи, че е отправил, Ерол Мюмюн отговори, че е получил такъв в късния следобед през вчерашния ден. Не съм се запознал с отговора детайлно, ако трябва да бъда честен и искрен - на пръв прочит отговорът беше много постен, коментира кметът.

Припомняме, че на 1 октомври от пресцентъра на Областната дирекция на МВР съобщиха, че е разпоредена и се извършва проверка по сигнал за полицейско насилие в Районното управление на МВР в Кърджали спрямо 21-годишен, задържан по Закона за МВР. От ОД на МВР уточниха, че сигналът е бил подаден във вътрешното министерство. Твърденията в публикации за издадено разпореждане по случая от директора на ОД на МВР-Кърджали старши комисар Щерьо Милчев не отговарят на истината, посочиха от областната дирекция и допълниха, че след завършването на проверката обществеността ще бъде информирана за резултатите.