Над 75% от избирателните секции ще бъдат с машинно гласуване на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г. Системата за компютърна обработка на данните е съобразена с промените в Изборния кодекс и е готова за провеждането на вота. Това заяви изпълнителният директор на „Информационно обслужване“ Ивайло Филипов след публична демонстрация на системата за обработка на изборните резултати в сградата на Народното събрание.

По време на демонстрацията от дружеството представиха как се обработват данните от гласуването, как се отчитат резултатите от машините и как се въвеждат данните от протоколите на секционните избирателни комисии (СИК).

„Това е един изключително прозрачен процес, свързан с цялостната обработка“, заяви председателят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Георги Хорозов. По думите му „Информационно обслужване“ извършва преброяването на изборните резултати повече от 20 години, като процесът винаги е бил надежден, прозрачен и навременен.

„Процесът изцяло следва стъпките, заложени в методиката на Изборния кодекс. С цялата публичност, прозрачност и проследимост на нашите действия искаме да вдъхнем увереност на гласоподавателите, че техният глас ще бъде зачетен коректно и правилно“, посочи Ивайло Филипов.

Как ще се обработват изборните резултати

Процесът беше представен от ръководителя на проекта за компютърна обработка на изборните резултати Александър Станев. Той обясни, че основната цел е да се гарантира невъзможността за компрометиране или подмяна на данните чрез технически и административни мерки, предвидени в Изборния кодекс.

По думите му заради приетите изменения в Изборния кодекс са променени условията за гласуване и отчитане на резултатите в сравнение с парламентарните избори през април. „Информационно обслужване“ надгражда техническата инфраструктура и средствата за защита, за да осигури устойчивата и безотказна работа на системата.

В подготовката за изборите са включени разработването на софтуер за компютърна обработка на данните в районните избирателни комисии (РИК) и ЦИК, осигуряването на технически средства, DDoS защита, комуникационни сървъри, компютри, принтери и скенери, както и електронни подписи и експертни екипи. Предвидени са също обучения и инструкции за екипите и изграждане на изчислителни пунктове към ЦИК и РИК.

В изборната вечер пунктовете към РИК ще разчитат и верифицират данните от машините и ще въвеждат информацията от протоколите на СИК. Данните се попълват от членовете на съответните районни комисии, които ги разпечатват и подписват.

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Оригиналните документи се сканират и публикуват електронно подписани с квалифициран електронен печат. Така всеки ще може да провери какви данни са въведени в системата и да извърши същите изчисления, обясни Станев.

Изчислителните пунктове към РИК ще сканират и електронно подписват протоколите на СИК и РИК, след което ще изпращат междинните данни към пунктовете на ЦИК.

Всеки изчислителен пункт е физически отделен от външни мрежи, а машините работят самостоятелно. Обработката на данните се извършва непрекъснато, за да приключи възможно най-бързо и да се ограничи възможността за външна намеса.

Във всички изчислителни пунктове към РИК ще има камери-скенери за ускоряване на дигитализацията. Според Станев това може да увеличи скоростта на обработка до три пъти.

Пунктовете към ЦИК имат различни функции. Те също са отделени от външни мрежи и работят под контрола на комисията, като чрез тях се публикуват данните за избирателната активност в изборния ден. За разлика от предходните избори, резултатите ще се отчитат директно и от флаш паметите на машините.

След събирането на необходимите данни от РИК се публикува избирателната активност. Оригиналите на протоколите се предоставят на ЦИК за повторно въвеждане, а сравнението между данните позволява да се определи крайният резултат, обясни Станев.

Видеонаблюдение и публичност на изборния процес

Видеонаблюдението при попълването на протоколите и преброяването на бюлетините се осъществява от „Информационно обслужване“ по договор с Министерството на иновациите и дигиталната трансформация.

„Имаме готовност, телефоните са инсталирани, опаковани и готови за логистични дейности“, заяви Филипов. По думите му през следващата седмица устройствата ще бъдат изпратени до всяка избирателна секция.

Дейността на СИК в изборния ден ще може да се следи в реално време през портала evideo.bg. Информацията за секциите, в които излъчването е било прекъснато, се докладва на ЦИК след края на изборния ден.

Граждани и неправителствени организации ще могат да анализират видеозаписите и с помощта на изкуствен интелект, за да проверяват дали указанията на ЦИК са спазвани при преброяването на бюлетините и попълването на протоколите.

Като част от подготовката са организирани и онлайн излъчвания на заседанията на РИК. Система ежедневно предоставя на ЦИК информация за това дали е имало заседание и дали то е било излъчено. По думите на Станев системата обхваща 99% от излъчванията.

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Нови скенери за по-бърза обработка на протоколите

Сканирането на протоколите ще се извършва по-бързо благодарение на по-нови и иновативни скенери. Това заяви говорителят на ЦИК Стоянка Балова след демонстрацията на системата.

Тя посочи, че сканирането е било сред основните притеснения на членовете на РИК, но изрази мнение, че няма да има затруднения. Всички протоколи ще бъдат сканирани, за да бъдат публично достъпни.

Балова обясни, че при отчитането си пред РИК членовете на СИК ще преминават през пунктовете на „Информационно обслужване“. Там ще бъдат разчитани флашките от машините и ще се сканират протоколите на секциите независимо дали в тях е гласувано с машина или с хартиена бюлетина. В РИК ще има изчислителен пункт на дружеството, през който ще преминават трима представители на всяка СИК.

„Избори 360°“ ще дава достъп до резултатите по секции

Сред нововъведенията е приложението „Избори 360°“, разработено съвместно от ЦИК и „Информационно обслужване“. То предоставя на гражданите възможност да следят резултатите от всяка СИК на географски принцип, включително от секциите в чужбина.

През приложението могат да се подават и сигнали, които се изпращат директно на имейла на ЦИК. Предвидена е и секция за членовете на СИК, в която са достъпни обучителните материали на комисията и различните видове протоколи.

По думите на Станев приложението вече има 26 000 инсталации. При около 12 000 избирателни секции това дава възможност на гражданите да се възползват от инструмента за проследяване на изборния процес.

За гарантиране на сигурността при компютърната обработка са предвидени и координация с компетентните държавни органи, както и преглед на изходния код от представители на партии, коалиции и наблюдатели. За изборите ще бъде осигурена средно с 15% повече техника, за да се гарантира бързата и точна обработка на данните.

Станев припомни, че в изборния процес при последните парламентарни избори са участвали над 151 000 души.