Българската певица DARA продължава международния си успех след победата си на „Евровизия 2026“. Песента ѝ „Bangaranga“ е подадена за разглеждане в три категории на наградите „Грами“ през 2027 г., а изпълнителката е сред претендентите за отличието „Най-добър нов изпълнител“. Информацията е на The Grammy Guru, цитирана от Eurovision Fun.

„Bangaranga“ е предложена за разглеждане в категориите „Запис на годината“, „Песен на годината“ и „Най-добро поп солово изпълнение“. Кандидатурата на DARA е подадена и в категорията „Най-добър нов изпълнител“.

Подаването на кандидатури е първа стъпка към евентуална номинация. То не гарантира включване в окончателния списък, който се определя от Американската звукозаписна академия. Обявяването на номинациите за наградите „Грами“ 2027 е насрочено за 16 ноември 2026 г.

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След победата си на „Евровизия 2026“ „Bangaranga“ постигна успех и в международните музикални класации. Песента достигна 90-о място в Billboard Global 200 – класация, която отчита продажбите и стрийминг активността на музикалния пазар в световен мащаб.

Зад „Bangaranga“ стои международен екип от автори и продуценти. Музиката е създадена от гръцкия композитор и продуцент Димитрис Контопулос и DARA, която е съавтор и на текста. В творческия екип участват още румънският продуцент и композитор Monoir и норвежката авторка на песни Ан Юдит Стоке Вик.

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Евентуалното включване на DARA сред номинираните за „Грами“ би било нова важна стъпка в международното развитие на кариерата ѝ. Окончателният отговор ще стане ясен с обявяването на номинациите през ноември.