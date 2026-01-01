Изкуственият интелект (ИИ) в крайна сметка ще се превърне в ключов елемент от дейността на всички компании.

Това заяви ръководителят на технологичния гигант Nvidia Дженсън Хуанг по време на посещение в Стокхолм, където призова Европа да ускори развитието на своята индустрия за ИИ.

„В крайна сметка всяка компания ще бъде компания за ИИ. Всеки сектор ще бъде засегнат от ИИ“, каза Хуанг на събитие вечерта на 15 октомври.

Посещението е част от европейската му обиколка, която включва и конференция, организирана от Nvidia в Берлин през следващата седмица.

„Важно е да осъзнаем, че Европа трябва да изгради цялата технологична инфраструктура“, посочи той, визирайки веригата от технологии за ИИ – от центровете за данни до чатботовете и останалите приложения.

По-късно, в интервю за АФП, Хуанг съобщи, че през последната година компанията му е инвестирала 8 милиарда долара в Европа.

„Направихме стратегически инвестиции в различни части на тази екосистема – във висококачествени компании, за които смятаме, че могат да допринесат за развитието ѝ като цяло“, заяви той, като посочи британския доставчик на центрове за данни и облачни услуги за ИИ Nscale и нидерландския доставчик на облачни услуги Nebius.

„Само през последната година вече инвестирахме 8 милиарда долара. Предстоят ни и още няколко милиарда долара инвестиции. Помагаме на Европа да изгради своята екосистема за ИИ“, добави Хуанг.

Той посети Стокхолм по повод представянето на Sferical One – шведски суперкомпютър, оборудван с чипове на Nvidia, който ще позволи чувствителни данни и експертен капацитет на Швеция да останат в страната.

По време на визитата си Хуанг стана свидетел и на обявяването на разширено партньорство между Volvo Cars и Nvidia. Целта е да бъдат усъвършенствани технологиите за безопасност в планираните автономни автомобили на шведския производител.