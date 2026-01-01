Служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ в Областната дирекция на МВР (ОД на МВР) в Кърджали задържаха 67-годишен за изготвяне на неистински официални документи. Това съобщиха от пресцентъра на полицията.

Мъжът е кмет на населено място в област Кърджали, а задържането му е по Закона за МВР – до 24 часа, информираха от ОД на МВР.

До 67-годишния мъж полицията стигнала в хода на образувана преписка. Полицаи установили, че от името на габровска фирма са били изготвяни образци за придобит осигурителен стаж, които са представяни в Териториалното поделение на НОИ в Кърджали за отпускане на лична пенсия. До момента седем жители на област Кърджали са внесли такива документи. При извършена проверка в сграда на кметство в областта са били намерени още два изготвени образеца за осигурителен стаж, чиято достоверност ще бъде изследвана. Работата по случая е с оглед чл.308 от Наказателния кодекс - за документни престъпления.

Това не е първият случай, в който полицията разследва неверни данни за трудов стаж. През юни от териториалната структура на НОИ отчетоха увеличение на случаите на установени неистински документи за стаж през настоящата спрямо предходната 2025г. Докато през цялата изминала година броят им е бил 16, то за шестте месеца на 2026 г. те са над 30.