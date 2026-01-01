Под мотото „Без защита на климата всичко губи смисъл!“ австрийското подразделение на движението „Петъци за бъдеще“ /ПЗБ/ свика във Виена многохилядна демонстрация. Протестни акции бяха организирани и в столиците на шест австрийски провинции.

Говорителката на ПЗБ Лайла Крихбаум съобщи пред Австрийската информационна агенция АПА, че според оценки на организаторите в демонстрацията във Виена са участвали около 10 000 души.

Шествието завърши с митинг и музикални изпълнения на площад „Мария Терезия“ в центъра на Виена.

Още преди протеста движението ПЗБ заяви в прессъобщение, че демонстрацията е насочена към необходимостта от мерки за защита на климата.

Сред основните искания на протестиращите са постигането на климатична неутралност до 2040 година да бъде задължително заложено в австрийския Закон за климата, както и изготвянето на конкретен климатичен план. Движението настоява също за спиране на всички големи проекти, свързани с изкопаеми горива. Същото искане беше отправено и от говорителката на Световния фонд за дивата природа по въпросите на климата Виктория Ауер.

Ясмин Дурегер от природозащитната организация „Грийнпийс“ също призова за промяна в енергийната политика.

Екологичната организация Глобал 2000 насочи вниманието към рисковете, произтичащи от разрастването на центровете за данни.

Хана Келер, говорителка на организацията по въпросите на климата и енергетиката, заяви, че бумът на изкуствения интелект оказва сериозно негативно въздействие върху климата и околната среда.