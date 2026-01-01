Софийският градски съд разпита петима свидетели по делото срещу бившия кмет на Варна Иван Портних. Той е обвинен заедно с бившия областен управител Стоян Пасев, както и двама държавни служители от Изпълнителната агенция "Морска администрация", за измама, свързана с реконструкцията на несъществуващо рибарско пристанище.

В обвинението е посочено, че са подправяни официални документи и са предоставяни неверни данни с цел неправомерното получаване на 3,4 млн. евро от еврофондове и средства от националния бюджет за проект, насочен към подобряване на инфраструктурата на предполагаемо рибарско пристанище в покрайнините на града, подаден от Община Варна (бенефициент).

Един от свидетелите бе бившият министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, който е издал заповед, с която се разрешава на община Варна да изготви инвестиционен проект във връзка с пристанище в местността Карантината. Нанков обясни преминалата процедура.

Друг от свидетелите Иван Иванов разказа, че, когато е бил търсен във връзка с проекта и изграждането на пристанище, е давал мнение и е консултирал, но не е имал договор или финансови отношения с общината. Той има експертиза в сферата, както и фирма, която се занимава с подобни дейности. По думите му на мястото е имало рибарски цех, както и пристан. Също така отбеляза, че в миналото мястото се е използвало за карантина на кораби, преди да влязат в пристанището във Варна и от там идва названието му.

По време на заседанието бяха разпитани още Галина Строгова, директор на дирекция "Финансово-стопански дейности" в община Варна и Петя Янкова, служител на областната администрация.

Последният свидетел, който бе разпитан, е Лъчезар Братоев, яхтен предприемач и началник отдел „Рибарски пристанища“ в общинското предприятие „Общински паркинги и синя зона“ в община Варна. В местността Карантината е имало мостик и естакада, която преди се е използвала от рибарското предприятие, като там рибарски кораби са издавали рибата, за да я обработват, каза Братоев.

По думите му сега на мястото на мостика е плацът, на който се слагат колесарите и за това се плаща наем. Братоев каза още, че в момента се работи по проект за изграждане на съоръжение, буна за защита на пристанището от течение, което носи наноси. Също така ежегодно се извършва драгиране на пристанището.

На следващото заседание на 15 декември месец предстои да бъдат разпитани останалите няколко свидетели, както и вещи лица.