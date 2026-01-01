Шипките са сред плодовете, които привличат внимание през есента не само с яркочервения си цвят, но и с хранителните си качества. Те са известни като естествен източник на витамин С и съдържат антиоксиданти, които помагат за защитата на клетките от оксидативен стрес.

Шипките са сред най-богатите на витамин C плодове. За сравнение, в 100 г пресни шипки може да има около 426 мг витамин C – много повече, отколкото в портокалите и ягодите. Количеството обаче варира според вида, зрелостта и начина на съхранение и обработка

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Витамин С е важен за нормалното функциониране на имунната система, образуването на колаген и усвояването на желязото от храната. Количеството му в шипките обаче може да варира според сорта, зрелостта и начина на съхранение и обработка.

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Плодовете съдържат още каротеноиди, включително бета-каротин, както и полифеноли. Тези растителни съединения имат антиоксидантни свойства. Шипките осигуряват и фибри, които подпомагат нормалната работа на храносмилателната система.

Какви са ползите от шипките?

Подпомагат нормалната функция на имунната система. Витамин С допринася за нормалната работа на имунната система, но консумацията на шипки не гарантира защита от настинки и други инфекции.

Подпомагат образуването на колаген. Витаминът участва в синтеза на колаген, необходим за нормалното състояние на кожата, кръвоносните съдове, хрущялите, костите и венците.

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Осигуряват антиоксиданти. Каротеноидите и полифенолите в плодовете участват в защитата на клетките от оксидативен стрес.

Подпомагат храносмилането. Фибрите в шипките допринасят за нормалната работа на червата, особено когато плодовете се приемат под подходяща форма и като част от разнообразно хранене.

Как да консумираме шипки?

Шипките могат да се използват за приготвяне на чай, сироп, сладко и мармалад. При сушене и продължително нагряване част от витамин С може да се разгради, затова хранителната стойност зависи и от начина на приготвяне.

При приготвяне на чай е важно плодовете да бъдат добре почистени и прецедени, тъй като власинките и семената могат да раздразнят устата и гърлото. Не бива да се консумират сурови шипки, без да са обработени и почистени правилно.