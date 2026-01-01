Жените се сблъскват със „сериозни негативни реакции“, когато имат деца в зряла възраст, каза 52-годишната актриса Хилари Суонк, която преди време обяви, че бременна, съобщи ДПА.

Носителката на „Оскар“ очаква дете през декември със съпруга си - бизнесмена Филип Шнайдер. Двойката вече има тригодишни близнаци - Ая и Ом.

„Жените често се сблъскват с негативни реакции, когато имат деца в по-зряла възраст, докато за мъжете това не важи, което е доста интересно“, отбелязва Суонк в предаването „Шоуто на Дрю Баримор“ (The Drew Barrymore Show).

Хилари Суонк сподели щастлива новина: 52-годишната актриса очаква третото си дете (ВИДЕО/СНИМКИ)

Тя разказва за разговора си с жена, която я е укорила, когато е била бременна с близнаците си, като ѝ дала за пример собствената си мъка при смъртта на баща ѝ, когато е била на 20 години. „А аз си помислих - по-добре да се родя, да имам този човек, който ми е бил най-скъп, и да преживея всичко това, отколкото изобщо да ме няма", добавя актрисата.

Суонк обяви бременността си, като сподели анимация, показваща я с бремнно коремче заедно със семейството ѝ. „Много хора питат какъв е следващият ми проект – ето го, излиза през декември,“ написа в Инстграм тя.

Суонк се омъжи за Филип Шнайдер през 2018 г., след като двамата имаха връзка в продължение на две години. Предишният ѝ съпруг беше актьорът Чад Лоу.

Актрисата е носителка на две награди „Оскар“ за най-добра женска роля за филмите „Момчетата не плачат“ (Boys Don’t Cry, 2000 г.) и „Момиче за милиони“ (Million Dollar Baby, 2005 г.).