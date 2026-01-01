На 18 октомври 2026 г. ще бъде отбелязан Денят на военния парашутист от Българската армия. Тази година се навършват 82 години от първия боен ден на Парашутната дружина, състоял се на 18 октомври 1944 г.

В тържествения военен ритуал, организиран от Съвместното командване на специалните операции (СКСО), ще участват президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Илияна Йотова, министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

От 12:30 часа пред паметната плоча на загиналите военни парашутисти на площад „Народно събрание“ в София държавният глава ще приеме почетния караул и ще отдаде почит пред подвига на българските парашутисти. В рамките на ритуала ще бъдат поднесени венци и цветя в памет на военнослужещите, загинали при изпълнение на служебния си дълг.

В церемонията ще участват почетен караул и военният духов оркестър на СКСО. Поканени са представители на ръководството на Министерството на отбраната, държавната и местната власт, обществени организации, военнослужещи и ветерани.