Хакерска атака е засегнала имейла на консервативната партия Християндемократически съюз (ХДС) в германския град Хайлброн, като са били изпратени хиляди фишинг съобщения до правителствени ведомства, политически фигури и дори до канцлера Фридрих Мерц, предаде ДПА.

"Според първоначална информация имейлът е бил изпратен до около 6500 контакта, много от които заемат длъжности, свързани със сигурността", заяви днес пред ДПА говорител на полицията в Хайлброн.

"Знаем, например, че съобщения са били изпратени и до канцлера", посочи говорителят.

Съобщението, което беше изпратено и до редакционния екип на ДПА – съдържа линк с покана за събитие с участието на известни гости.

В момента полицията разглежда случая като опит за фишинг. При такива измами киберпрестъпниците се опитват да получат чувствителни данни, като пароли или банкови данни, като подмамват получателите да отговорят на фалшиви съобщения.