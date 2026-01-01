Пещерата Врело в пролома Матка в Северна Македония стана най-дълбоко проучената подводна пещера в света, след като международен екип достигна в нея до дълбочина от 338 м, съобщи МИА.

В периода 10 – 17 октомври група от 15 спелеогмуркачи от Северна Македония, Полша и Италия в рамките на експедицията „Врело 2026“ е подобрила общо три световни рекорда, а достигнатата дълбочина е с 51 метра по-голяма от досегашното най-добро постижение, са съобщили от клуба по пещерно гмуркане „Врело“.

Рекордната дълбочина е била достигната от полския гмуркач Бартек Питала, а цялата операция е продължила 9 часа.

Подобрените рекорди са в три категории: най-дълбоко проучена пещера, най-дълбоко гмуркане в пещера и най-дълбоко дълбочинно гмуркане в открити води.

Досега най-дълбоко проучените пещери в света бяха Фонт Естрамар във Франция и Елефанте Бианко в Италия.

Експедицията е открила и два неизвестни подводни канала в пещерата.