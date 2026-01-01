Руската армия удари многоетажна жилищна сграда в гъстонаселен район в Одеса днес по обед, съобщи председателят на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак в канала си в Телеграм.

До момента е известно за ранено 13-годишно момиче, каза Лисак.

По негова информация е избухнал пожар на покрива и са нанесени щети на апартаментите на последния етаж. Аварийно-спасителните служби отстраняват последиците от атаката.

Междувременно руски дронове атакуваха масирано енергийни обекти в Одеска област през нощта, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.

В резултат на ударите 24 хиляди домакинства в различни райони на областта са без ток, каза Кипер.

Аварийните екипи продължават работата по възстановяване на щетите, допълни областният управител.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 – 60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район.