Жителите на столичния район „Искър“ ще могат да се освободят от ненужните вещи, натрупани в мазетата, гаражите и таваните, като ги предадат безплатно за разделно събиране. Тази неделя, 18 октомври, от 10:00 до 15:00 ч. в ж.к. „Дружба 1“ ще се проведе четвъртото есенно издание на инициативата на Столичната община „МаГаТа фест“.

Мобилната площадка ще бъде разположена на ъгъла на ул. „5036-а“ и бул. „Христофор Колумб“. На място гражданите ще могат да предадат различни видове отпадъци, които не бива да попадат в контейнерите за смесен битов отпадък.

Какво може да бъде предадено безплатно?

На мобилния пункт ще се приемат:

стари мебели, матраци и дивани;

излязла от употреба домакинска техника и електроника;

автомобилни гуми, батерии и акумулатори;

опасни битови препарати, бои, лакове и стари лекарства;

текстил, обувки и отпадъци от опаковки.

Компостери за дома и базар за вещи с втори живот

В рамките на събитието ще бъдат предоставени съдове за домашно компостиране на гражданите, подали заявления по кампанията „Компостирай вкъщи“. Компостери ще могат да получат и собственици на дворни пространства след проверка на място.

Посетителите ще могат да се включат и в базара за повторна употреба „Остави и вземи“, организиран съвместно със сдружение „Рето – Надежда“. Там всеки ще има възможност да остави запазени вещи, от които вече няма нужда, и да избере други, които могат да намерят ново приложение.

„МаГаТа фест“ отчита все повече събрани отпадъци

Есенната поредица на инициативата бележи устойчив ръст в количествата разделно събрани отпадъци. При първото издание в район „Слатина“ са събрани над 4,5 тона, а следващото в район „Подуяне“ отчита 15,6 тона. Третото събитие, отново в „Слатина“, достига над 24 тона – най-високия резултат до момента.

Инициативата на Столичната община насърчава отговорното отношение към отпадъците и дава възможност на гражданите да се освободят от ненужни вещи по удобен и екологосъобразен начин, вместо да ги оставят край контейнерите за битова смет.

Столичната община призовава жителите на район „Искър“ да се включат в „МаГаТа фест“ тази неделя и да дадат своя принос за по-чиста градска среда и по-отговорно използване на ресурсите.