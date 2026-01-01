Папа Лъв XIV ще произнесе в неделя традиционната молитва „Ангелус“ на площад „Свети Петър“, след като беше изписан от болница след операция за отстраняване на злокачествен тумор от белия дроб, съобщи ДПА.

Главата на Католическата църква напусна римската клиника „Джемели“ в събота под аплодисментите на персонала. Според агенциите той изглеждал в добро състояние и отпочинал.

При продължилата 90 минути операция във вторник е бил отстранен долният дял на десния му бял дроб, в който се е намирал туморът.

Лекарите засега не са предоставили допълнителна информация за резултатите от интервенцията и необходимостта от последващо лечение.

Очаква се повече яснота след получаването на допълнителни изследвания, включително за евентуално разпространение на заболяването.