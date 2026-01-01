Папа Лъв Четиринадесети е прекарал спокойна нощ в болницата, където се възстановява след операция заради рак на белия дроб, съобщиха от Ватикана, предаде Ройтерс.

Седемдесет и един годишният понтифик е диагностициран с белодробен аденокарцином - най-често срещаната форма на рак на белия дроб. При операция във вторник следобед лекарите са отстранили долната част на десния му бял дроб.

От Ватикана съобщиха, че операцията е преминала успешно и без усложнения. Засега обаче не се уточнява размерът на тумора и дали заболяването се е разпространило към близките лимфни възли - два ключови фактора за определяне на прогнозата.

Очаква се нова информация за състоянието на папата да бъде оповестена днес, но резултатите от хистологичното изследване може да не бъдат готови още няколко дни. Всички публични ангажименти на папата са отменени до 20 октомври.