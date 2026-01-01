Има загинали и ранени при голям пожар във военната база „Уейнрайт“ в канадската провинция Алберта, съобщи министърът на националната отбрана на Канада Дейвид Макгинти, цитиран от Франс прес. Той не уточни броя на жертвите и пострадалите, нито посочи причината за инцидента.

По думите на министъра инцидентът е станал вчера около 16:00 ч. местно време в тренировъчната зона на базата. Обстоятелствата около случилото се все още се изясняват.

Мащабът на произшествието е наложил оказването на спешна медицинска помощ на множество пострадали. Лекар от болница в град Едмънтън, намиращ се на около 200 километра северозападно от базата, определи случилото се като „бедствие, което се случва веднъж на 15 или 25 години“. По думите му лечебното заведение е препълнено с пациенти.

По-рано канадският премиер Марк Карни съобщи в социалните мрежи, че „сериозен инцидент“ е предизвикал големия пожар във военната база. В първоначалното си изявление той не разполагаше с информация за причините за пожара и за евентуални жертви.

„Нашите мисли са с всички засегнати смели жени и мъже“, написа Карни.

DEADLY INCIDENT AT CANADIAN MILITARY BASE LEAVES DEAD AND INJURED AS MAJOR FIRE ERUPTS IN ALBERTA https://t.co/QqCWdFpGKB — Aerion Reporters (@Aerionreporter) October 18, 2026

Премиерката на провинция Алберта Даниел Смит също определи пожара като значителен и трагичен, като посочи, че са засегнати много военнослужещи. Тя благодари на екипите за спешна помощ и на всички, които оказват грижи и подкрепа на пострадалите.

Федералното правителство работи в тясно сътрудничество с провинциалните и местните власти. Карни и Смит поддържат постоянен контакт, както и съответните министри и служители.

Инцидентът се случва на фона на предстоящия необвързващ референдум за независимост на Алберта — богата на петрол провинция в Западна Канада. Очаква се допитването да се проведе утре.

Причините за пожара и точният брой на загиналите и ранените засега не са обявени официално.