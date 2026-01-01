58-годишна жена е пострадала тежко, след като е била блъсната от джип на пешеходна пътека в Разград. Тя е настанена за лечение в болницата с множество фрактури.

Инцидентът е станал около 10:00 ч. на 19 октомври на кръстовището между улиците „Княз Борис“ и „Васил Левски“. Водач на джип предприел завой надясно при зелена светлина на светофара и ударил пресичащата по пешеходната пътека жена.

Жена е в болница, след като беше блъсната на пешеходна в Разград

Пострадалата е откарана в МБАЛ – Разград. Тя е с фрактури на тазобедрената става, ключицата и пет ребра отдясно и пет ребра отляво.

Пробите на 69-годишния водач за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

По случая е образувано досъдебно производство.