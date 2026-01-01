Двама мъже са задържани при полицейска операция срещу разпространението на наркотици в Разград. При акцията са иззети над 213 грама таблетки екстази, както и метамфетамин и марихуана, съобщиха от ОДМВР – Разград.

Операцията е проведена на 19 октомври по оперативна информация. При проверка у 19-годишен младеж са открити 11 таблетки, които при полеви тест са реагирали на екстази.

МВР-Разград

В хода на разследването е извършено претърсване в имот, обитаван от 39-годишен криминално проявен и осъждан мъж, от когото младежът се снабдявал с наркотиците. В бивша механа са открити общо 214,87 грама наркотични вещества – 213,15 грама таблетки екстази, 0,32 грама метамфетамин и 1,4 грама марихуана.

По образуваното досъдебно производство е внесено искане за задържане под стража за срок до 72 часа. Предстои двамата мъже да бъдат привлечени като обвиняеми.

Работата по случая продължава под ръководството на Окръжната прокуратура в Разград.