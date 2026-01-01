Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) съобщи, че е свалил още един вражески дрон ЕмКю-9 (MQ-9) над Ормузки проток, предаде иранската новинарска агенция ИРНА.

Според изявление на КГИР американският военен дрон ЕмКю-9 (MQ-9) е бил прехванат и унищожен във въздушното пространство над Ормузкия проток в ранните часове с помощта на усъвършенстваната система за противовъздушна отбрана на Военновъздушно-космическите сили на корпуса.

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Иранските въоръжени сили са унищожили десетки разузнавателни и бойни дронове, както и други вражески летателни апарати, откакто САЩ и израелският режим започнаха военни действия на 28 февруари в нарушение на Устава на ООН и международното право.