Иран демонстрира готовност за нов етап от конфликта със Съединените щати и отправя все по-остри предупреждения към Вашингтон и неговите съюзници. С публичните си заплахи Техеран очевидно се опитва да възпре американския президент Доналд Тръмп от възобновяване на военните действия, пише CNN.

През последния месец ирански военни командири засилиха публичните си изявления, в които твърдят, че страната е натрупала значителни запаси от нови оръжия. Според тях тези средства могат да бъдат използвани срещу цели извън Близкия изток, ако САЩ подновят военната кампания, започнала през февруари.

Ирански представители предупредиха, че при нова война списъкът с потенциални цели може да се разшири. Сред обсъжданите възможности са прекъсване на подводни интернет кабели, удари по центрове за данни и инфраструктура за изкуствен интелект, както и атаки срещу регионални петролни и газови съоръжения.

„Светът ще бъде изумен“, заяви говорителят на Корпуса на гвардейците на ислямската революция Хосейн Мохеби. „Имаме нови цели, които все още не са били атакувани“, добави той.

Войната е в патова ситуация

Почти девет месеца след началото на войната между САЩ, Израел и Иран конфликтът остава в задънена улица. Неяснотата около крайните цели на администрацията на Тръмп се задълбочава, а последиците от войната продължават да оказват натиск върху световната икономика.

И двете страни обявяват победа. Техеран изтъква факта, че е устоял на военните удари, докато Вашингтон акцентира върху щетите, нанесени на иранския режим и неговите военни способности.

Междувременно администрацията на Тръмп продължава да търси нови икономически и военни инструменти, с които да принуди Иран да отстъпи. Техеран обаче отказва да се подчини на натиска.

„Войната не е приключила“, заяви Мохеби. „Корпусът на гвардейците на ислямската революция се е подготвил за продължителна война.“

Иранците се страхуват от нови бомбардировки

Докато военните командири демонстрират готовност за нови сражения, обикновените иранци отново се подготвят за възможността от възобновяване на бомбардировките. За мнозина това означава нов период на страх, несигурност и икономически трудности.

В Техеран страхът от подновяване на бомбардировките отново се е превърнал в част от ежедневието.Присъствието на Революционната гвардия и активните военни бази по улиците постоянно напомнят за опасността.

Белия дом са обсъжда различни варианти за по-нататъшни действия срещу Иран

През последните седмици съветници на Белия дом са обсъждали различни варианти за по-нататъшни действия срещу Иран. Макар Тръмп публично да заяви, че няма да предприема нови военни действия преди междинните избори в САЩ, няколко негови съветници са признали пред CNN, че не знаят дали това решение е окончателно.

Американските военни са разработили нови планове за удари срещу Иран, включително потенциално използване на най-мощната конвенционална бомба в американския арсенал — GBU-43/B, известна като „майката на всички бомби“. Сред възможните цели са иранската енергийна инфраструктура и ядрени обекти, съобщават американски представители, запознати с плановете.

Подобна операция би означавала сериозна ескалация на конфликта.

Иранските военни отхвърлят заплахите като опит за сплашване. „Това са пропагандни инструменти, предназначени да плашат иранския народ“, заяви командирът на иранската армия Алиреза Шейх. „Иранският народ е бащата на всички бомби.“

Междувременно Техеран дава сигнали за по-офанзивна военна стратегия, която може да включва действия преди евентуален удар срещу страната. Миналата седмица свързани с Корпуса на гвардейците на ислямската революция профили в социалните мрежи съобщиха за военни учения в различни части на Иран, включително за едновременно изстрелване на 30 балистични ракети.

Според Фарзин Надими, старши сътрудник във Вашингтонския институт за близкоизточна политика, ако Техеран реши да използва новите си ракети с голям обсег срещу Европа, потенциални цели могат да бъдат американски военни съоръжения във Великобритания и логистичният център на САЩ в Рамщайн, Германия.

„Иран обаче вероятно би запазил тази възможност за най-високото ниво на ескалация“, коментира Надими.

По-рано този месец САЩ са изтеглили далекобойните си бомбардировачи от базите им във Великобритания и са ги върнали в американски съоръжения след неуточнена нова заплаха. Дни преди това британските власти арестуваха няколко души във връзка с предполагаем заговор за нападение срещу военновъздушна база, в която са били разположени американските самолети.

Надими допуска, че Иран може да се опита да повиши ефективността на атаките си чрез по-сложни координирани рояци от дронове с изкуствен интелект. Те биха могли да използват камери и комуникационни канали за обмен на данни, да коригират траекториите си и да се адаптират към опитите за заглушаване и противодействие от противовъздушната отбрана.

По думите му Иран все още не е демонстрирал подобни способности в реални бойни условия, макар разработването на такива технологии да е било обсъждано в миналото.

Страната може също да се опита да усъвършенства крилатите си ракети чрез използване на свръхзвукови технологии и да разработи средства за заглушаване на военни комуникационни и разузнавателни спътници.

Близкият изток се подготвя за нова ескалация

Иранските командири се готвят за възможно възобновяване на военните действия, като едновременно се опитват да възпрат Вашингтон, демонстрирайки потенциалните последици от нова атака. Това заяви пред CNN Али Ваез, заместник-директор на програмата за Близкия изток и Северна Африка в Международната кризисна група.

„Техеран иска да покаже, че следващият етап от конфликта ще се води на много по-широк фронт, с по-малко ограничения и потенциално много по-смъртоносни последици“, коментира той.

По думите му обаче съществува сериозен риск стратегията за възпиране да има обратен ефект.

„Това, което Иран възнамерява като възпиране, може да бъде възприето във Вашингтон като провокация, което да увеличи вероятността от войната, която Техеран се надява да избегне“, предупреждава Ваез.

Когато САЩ и Израел започнаха военната си кампания срещу Иран през февруари, при ударите бяха убити върховният лидер на Ислямската република Али Хаменей, военни командири, високопоставени представители и цивилни, включително ученици.

Иран отговори с атаки, насочени предимно срещу арабските държави в региона, които обвини в сътрудничество с Вашингтон.

Техеран блокира на практика корабоплаването през Ормузкия проток — ключов маршрут за износа на петрол от страните в Персийския залив. Последваха удари по гражданска инфраструктура в арабски държави. Дубай беше подложен на атаки, водоснабдителни съоръжения в Кувейт бяха поразени, а нападения срещу центрове за данни нарушиха банковите услуги в няколко държави.

Според данни на министерството на отбраната на Обединените арабски емирства Иран е изстрелял над 2500 ракети и дрона срещу страната — повече, отколкото срещу която и да е друга държава, включително Израел. ОАЕ съобщават, че са успели да прихванат почти всички от тях.

Миналата седмица ръководителят на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи предупреди, че при нови атаки Техеран ще нанесе удари по американски обекти в региона, включително в ОАЕ.

„Ако избухне нова война, множество подводни кабели, центрове за данни, съоръжения за изкуствен интелект и друга инфраструктура в региона могат да бъдат унищожени“, заяви Резаи.

Властите в ОАЕ също заявяват, че страната е по-добре подготвена за евентуално възобновяване на бойните действия.

„Не искаме война“, каза Али Ал-Нуайми, председател на Комисията по отбрана, вътрешни и външни работи към Федералния национален съвет на ОАЕ. „Но ако войната започне днес, сме готови да се справим с всяка заплаха по-добре, отколкото бяхме на 28 февруари.“

„Ще направим всичко необходимо, за да защитим националната си сигурност, суверенитета и народа си“, подчерта той.