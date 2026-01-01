Кметът на София Васил Терзиев откри традиционната изложба „Виж София – строим заедно за хората“, организирана съвместно от Столичната община (СО), Камарата на строителите в България (КСБ) и вестник „Строител“, представяща около 30 обекта в столицата. Това съобщиха от пресцентъра на СО.

Обектите показват промяната в градската среда и приноса на строителния сектор за подобряване на качеството на живот в столицата, отбелязаха от СО. „Зад всяко фотопано стоят хора – проектанти, инженери, строители, служители на общинската администрация. Стоят знания, труд и отговорност. Защото развитието на един град е общо дело“, заяви Терзиев при откриването, цитиран в прессъобщението.

Затова е толкова важно да работим с душа и сърце. По същия начин, по който се възхищаваме от работата на Кольо Фичето, надеждата ми е и при общинските проекти да подхождаме със същото качество, каза Терзиев.

Кметът подчерта, че резултатът от работата на строителите става част от всекидневието на гражданите и че целта на Общината е да ускори промените както в изпълнението на конкретните проекти, така и в защитата на публичния интерес.

На събитието присъства председателят на КСБ Любомир Качамаков, заместник-кметът по обществено строителство Емилиян Георгиев, проектанти, представители на строителния бранш.

Кметът на София посочи още, че Общината вече има и по-голям финансов ресурс, за да ускори развитието на града. Задвижени са проекти, очаквани с години и десетилетия – бул. „Копенхаген“, новите детски градини и училища, метростанции в район „Подуяне“, обновяването на трамвайни трасета и пътни участъци по булевардите „Александър Стамболийски“ и „Рожен“. Терзиев добави, че за подобряване на средата в новообразувани квартали като „Малинова долина“ Общината изгражда изцяло нови улици с подземна инженерна мрежа – „Проф. Живко Сталев“, „Едуард Генов“ и „Мирела Френи“.

БТА припомня, че миналата година по повод деня на строителя – 26 октомври, беше открита изложбата „Виж София – заедно строим за хората“ представяща проекти, реализирани през последната година в столицата. Терзиев посочи тогава, че през изминалата година в София са реализирани редица значими инфраструктурни обекти – мостът при „Бакърена фабрика“, реконструкцията на ул. „Опълченска“, както и продължаващите дейности по бул. „Ал. Стамболийски“.