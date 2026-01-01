Нова ера настъпва в осмия сезон на екстремното риалити “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. След заличаването на Вулканите от картата на Войната на племената снощи, днес в надпреварата стартира първата капитанска битка между лидерите на обновените отбори на Ураганите и Канарите.

В оспорван сблъсък за надмощие един срещу друг ще се изправят световната шампионка по калистеника Жасмина и актьорът Йордан. Всеки от тях ще трябва да преодолее тежки препятствия и предизвикателства, за да се добере до победата, а наградата ще си струва всяко усилие на героите.

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На Арената в Дуранкулак ще излязат и тримата останали изгнаници на Блатото - Теодора, Виктория и Красимир. Те ще се впуснат във вълнуваща битка, която ще осигури на един от тях сигурно място в голямата игра.

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Междувременно в Резиденцията и Изолатора ще започне формирането на нови съюзи, които могат да разместят пластовете на влияние в двете племена.

Не пропускайте новия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

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