Футболен Благоевград потъна в скръб след новината за смъртта на една от легендите на Пирин – Методи Стоянов - Мечо. Бившият полузащитник на орлетата е починал на 77-годишна възраст, а тъжната вест бе съобщена от неговия син.

Методи Стоянов е роден през 1949 година в село Левуново. Той посвещава значителна част от футболната си кариера на Пирин Благоевград, превръщайки се в един от най-обичаните играчи в историята на клуба.

С №10 на гърба си Мечо изиграва над 200 срещи в „А“ група за благоевградчани. Той е част от едно от най-силните поколения на Пирин и оставя незаличима следа с изявите си на терена.

Мечо стига и до националния отбор. На 24 април 1979 г., на стадиона на „Ривър Плейт“ в Буенос Айрес, селекционерът Данко Роев му възлага да пази 19-годишния Диего Марадона. Пред над 80 000 зрители Марадона не вкарва гол. „Селянчето от Левуново ще пази Марадона“, разказва години по-късно самият Мечо.



След края на кариерата си остава във футбола като треньор в детско-юношеската школа на „Пирин“ и дава път на нови таланти.

"Много деца от 80-те и 90-те години израснахме с разказите за “тупалката” на Мечо - за силния му удар, уменията и незабравимите моменти на терена. Тези разкази се предават от поколение на поколение и превърнаха името му в част от футболната памет на Благоевград.

Изказвам искрени съболезнования на семейството и близките му", написа кметът на Благоевград Метози Байкушев.