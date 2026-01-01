Три случая на домашно насилие са регистрирани в Търговище в рамките на два дни. При единия 30-годишен мъж е задържан заради нанесени удари на жената, с която живеел на семейни начала. В друг случай 22-годишна жена е причинила лека телесна повреда на баба си, а 38-годишен мъж е нарушил заповед за незабавна защита.

Около 1:30 ч. на 20 октомври в апартамент в Търговище 30-годишен мъж от село Мостич, община Велики Преслав, нанесъл удари по главата и тялото на жената, с която живеел на семейни начала. Тя е получила лека телесна повреда. Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано бързо полицейско производство.

Задържаха 54-годишен мъж за домашно насилие в Търговище

На 19 октомври в жилище в квартал „Запад“ в Търговище 22-годишна жена нанесла удари по тялото на 74-годишната си баба. Възрастната жена е получила лека телесна повреда. По случая е образувано досъдебно производство за домашно насилие.

Същия ден 38-годишен мъж от Търговище нарушил влязла в сила заповед за незабавна защита, с която му е забранено да приближава 37-годишна жена и жилището ѝ. Заповедта е издадена от Районния съд в Силистра. Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а срещу него е образувано досъдебно производство за неизпълнение на заповед за защита от домашно насилие.