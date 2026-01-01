Потребители на популярната дигитална банка Revolut в България и цяла Европа съобщават за мащабни технически затруднения при използването на платформата.

Голяма част от клиентите нямат достъп до мобилното приложение или не успяват да извършат основни банкови операции, пише БНР .

Проблемите са започнали по-рано днес, като в социалните мрежи бързо се появиха множество оплаквания.

Клиенти съобщават за отказани трансакции и неуспешни вътрешни и международни парични преводи, при които системата показва съобщения за грешка.

Към момента от Revolut уверяват, че няма данни за компрометирани клиентски средства, изтичане на лични данни или хакерска атака.

Предполага се, че проблемът е от софтуерен характер.