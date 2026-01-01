Най-малко петима души загинаха, а хиляди бяха евакуирани вследствие на тежките наводнения, причинени от бурята „Адам“ в Източна Испания. На 20 октомври интензивността на валежите започна да отслабва, но властите продължават да предупреждават за опасно време.

В област Валенсия Гражданската гвардия е евакуирала над 2100 души и е спасила близо 500 от началото на бурята. Испанският премиер Педро Санчес ще посети Валенсия около 12:30 часа местно време, за да се запознае с последиците от бедствието, след което се очаква да направи изявление пред медиите.

Сред най-тежко засегнатите населени места е град Олива, където за 24 часа са паднали 600 литра дъжд на квадратен метър. Около 600 души са получили помощ в общинския център, а 400 са прекарали нощта там.

В спасителните операции участват над 1300 служители на Гражданската гвардия, подпомагани от хеликоптери, лодки и специализирани екипи за водно и планинско спасяване, пише „Евронюз“.

Макар валежите във Валенсия да отслабват и разпорежданията гражданите да останат по домовете си да са отменени, испанската метеорологична агенция Aemet запазва предупрежденията за опасно време в девет провинции. Особено внимание се отделя на очакваните валежи в Каталуния и Балеарските острови.

Метеоролозите определят валежите в районите Ла Сафор и Марина Алта във Валенсианската област като изключителни, като на места са отчетени едни от най-големите количества дъжд през последните десетилетия.

В Л'Ацувия, провинция Аликанте, са паднали 713 литра на квадратен метър, докато в Пего са измерени 632 литра за 36 часа, от които 430 литра само за шест часа.

Проливните дъждове предизвикаха преливането на реките Хирона и Верниса, както и на дерето Бениопа, а множество населени места бяха наводнени.

По данни на испанската обществена телевизия RTVE настоящите валежи са сред най-интензивните, регистрирани някога в страната. По-големи количества са измерени при историческите наводнения в Олива през 1987 г., когато за денонощие падат 817 литра на квадратен метър, и при бурята от типа DANA през 2024 г., когато в Турис са отчетени 772 литра.

В Олива улиците останаха изцяло под вода, а много жители бяха принудени да се укрият на горните етажи на домовете си или да се качат на покривите в очакване на спасителните екипи.

Тежките наводнения принудиха регионалното правителство на Валенсия временно да наложи ограничения за излизане от домовете в 145 общини в провинциите Валенсия и Аликанте. Властите призоваха хората да избягват пътуванията и да търсят убежище на по-високите етажи заради опасността от нови придошли води. Ограниченията постепенно бяха отменени следобед.

Бурята доведе до затваряне на пътища, нарушения в транспорта и прекратяване на учебните занятия за над 100 000 ученици.

Силните валежи обхванаха и Балеарските острови, особено Ибиса и Форментера, където придошли водни потоци предизвикаха наводнения и затваряне на множество пътища.

На Ибиса са регистрирани над 130 произшествия, включително паднали дървета и затруднен достъп до летището. Натрупалата се вода наложи временно преустановяване на част от дейностите там.

На Форментера за 24 часа са отчетени до 203 литра дъжд на квадратен метър. На островите са изпратени и подразделения на Военното звено за извънредни ситуации (UME), които подпомагат спасителните дейности и отводняването.

Регионалното правителство на Балеарските острови преустанови учебните занятия в Майорка, Ибиса и Форментера като предпазна мярка, засегнала около 160 000 ученици.

В Каталуния най-силните валежи се изместиха към провинциите Барселона, Хирона и Тарагона в понеделник следобед, след като Aemet издаде предупреждения за интензивни и продължителни дъждове.

Властите във Валенсия използваха системата ES-Alert, за да изпращат предупреждения директно до мобилните телефони на жителите в застрашените райони.

Първите съобщения бяха разпространени още през уикенда, преди бурята да достигне максималната си интензивност, а в понеделник бяха изпратени нови предупреждения заради нарастващия риск от наводнения.

Гражданите бяха призовани да избягват пътуванията, да стоят далеч от реки и дерета и да търсят убежище на по-високи места или на горните етажи на сградите.

Своевременното изпращане на предупрежденията отличава реакцията на властите от действията им по време на наводненията през октомври 2024 г., когато забавянето на спешните съобщения предизвика остри критики.