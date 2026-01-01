Една жена загина в Испания, след като проливни дъждове, предизвикани от бурята "Адам", връхлетяха най-силно средиземноморското крайбрежие и Балеарските острови, a властите обявиха червен код за "изключителна опасност", предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ.
"Навлизаме в най-критичните часове на бурята", заяви Рубен дел Кампо, говорител на Държавната метеорологична агенция, като отбеляза, че силните и влажни ветрове от Средиземно море допълнително усилват стихията.
Бурята засяга най-вече крайбрежните райони на Андалусия, Мурсия, Валенсия, Балеарските острови и Каталуня, където рискът от внезапни наводнения е висок или много висок в зависимост от конкретното място.
🌊 Spanish towns underwater after torrential rains — at least two people dead Heavy downpours that began on October 17 have triggered severe flooding in eastern Spain. In the towns of Oliva and Pego, streets, roads, and vehicles have been submerged. Aerial footage captured by Spain’s Civil Guard shows large areas covered by floodwaters. Rescue teams are checking flooded vehicles to make sure no one is trapped inside.— NEXTA (@nexta_tv) October 19, 2026
На места количеството на валежите може да надхвърли 300 литра на квадратен метър за по-малко от 24 часа.
"От решаващо значение е да се спазват предупрежденията и препоръките на Гражданска защита и хората да не напускат домовете си", предупреди Дел Кампо. Той призова гражданите да избягват районите, застрашени от наводнения, и да стоят далеч от речните корита и потоците.
Спасителни екипи извадиха от морето тялото на единствената известна досега жертва на бурята. Жената е била обявена за издирване в събота. Други двама души са били спасени, след като останали блокирани в автомобил.
Emergency service helicopters are conducting critical airlifts in Oliva, Spain, as torrential rain from a fierce "cold drop" system inundates the Safor and Marina districts. https://t.co/nLMIKR8BvJ— Channel8 English (@Channel8English) October 19, 2026
Властите съобщиха, че летище Ибиса на Балеарските острови е преустановило работа. Това е довело до пренасочването на 16 полета, отмяната на пет и смущения във вътрешния и международния въздушен трафик.
Бурята причини множество инциденти, включително срутвания на покриви и други повреди, наводнения в населени места и земеделски земи, както и отмяна на обществени прояви, сред които спортни състезания и учебни занятия.