Една жена загина в Испания, след като проливни дъждове, предизвикани от бурята "Адам", връхлетяха най-силно средиземноморското крайбрежие и Балеарските острови, a властите обявиха червен код за "изключителна опасност", предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ.

"Навлизаме в най-критичните часове на бурята", заяви Рубен дел Кампо, говорител на Държавната метеорологична агенция, като отбеляза, че силните и влажни ветрове от Средиземно море допълнително усилват стихията.

Бурята засяга най-вече крайбрежните райони на Андалусия, Мурсия, Валенсия, Балеарските острови и Каталуня, където рискът от внезапни наводнения е висок или много висок в зависимост от конкретното място.

На места количеството на валежите може да надхвърли 300 литра на квадратен метър за по-малко от 24 часа.

"От решаващо значение е да се спазват предупрежденията и препоръките на Гражданска защита и хората да не напускат домовете си", предупреди Дел Кампо. Той призова гражданите да избягват районите, застрашени от наводнения, и да стоят далеч от речните корита и потоците.

Спасителни екипи извадиха от морето тялото на единствената известна досега жертва на бурята. Жената е била обявена за издирване в събота. Други двама души са били спасени, след като останали блокирани в автомобил.

Властите съобщиха, че летище Ибиса на Балеарските острови е преустановило работа. Това е довело до пренасочването на 16 полета, отмяната на пет и смущения във вътрешния и международния въздушен трафик.

Бурята причини множество инциденти, включително срутвания на покриви и други повреди, наводнения в населени места и земеделски земи, както и отмяна на обществени прояви, сред които спортни състезания и учебни занятия.