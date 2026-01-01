"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

На 21 октомври - сряда във връзка с изпълнение на строително-монтажни работи по ул. „Галилео Галилей“ и ул. „Коста Лулчев“ в жк. „Гео Милев“ се налага спиране на водоподаването от 9:30 до 21:30 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: ул. „Коста Лулчев“ от ул. „Александър фон Хумболт“ до бул. „Шипченски проход“, ул. „Галилео Галилей“ от ул. „Николай Коперник“ до ул. „Христо Чернопеев“ и ул. „Маестро Михаил Милков“, бул. „Шипченски проход“ от ул. „Николай Коперник“ до ул. „Коста Лулчев“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на ул. „Коста Лулчев“ до бл. 245.

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Във връзка с изпълнение на строително-монтажни работи по ул. „Могилите“, жк. „Левски“ Г се налага спиране на водоподаването от 9:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: ул. „Поп Грую“, бул. „Владимир Вазов“, ул. „Могилите“, ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на ул. „Поп Грую“ пред бл. 10.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.