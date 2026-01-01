Семейство търси подкрепа за лечение на мозъчен тумор, след като в края на септември съпругът и баща на две деца е приет по спешност в болница с тежки неврологични симптоми. След операция заради хидроцефалия и направена биопсия близките му все още очакват категорична диагноза и информация за необходимото лечение.

„Искам съпругът ми отново да бъде до децата ни“ – с тези думи съпругата му се обръща към хората с призив за помощ. Семейството търси второ медицинско мнение и възможности за лечение в чужбина, но все още не знае какви ще бъдат разходите.

На 27 септември 2026 г. жената отвежда съпруга си по спешност в „Пирогов“. Той е отпаднал, има проблеми с паметта и говора, залита и се блъска в стените. Първоначалните изследвания показват формация в мозъка, а направеният на следващия ден ядрено-магнитен резонанс установява голям тумор, съставен от три части, както и тежка хидроцефалия.

След консултация с неврохирург семейството получава тежка прогноза. По думите на съпругата лекарите обясняват, че туморът се намира в мозъчния ствол и засяга центрове, свързани с говора и движенията. На близките е казано, че подобни тумори не се оперират и че на мъжа му остават две години живот.

Семейството обаче продължава да търси възможности за лечение. На 30 септември са направени допълнителни изследвания, а на 2 октомври мъжът е опериран заради хидроцефалията. По време на интервенцията е взет и материал за биопсия.

На 5 октомври той се прибира у дома. В началото не разпознава децата си и не помни общия им живот. Постепенно състоянието му се подобрява. Отново разговаря с децата, храни се и почива, докато се опитва да възстанови спомените си и да разбере какво му се е случило.

На 15 октомври семейството получава резултата от биопсията. Той обаче не дава категорична диагноза и класификация на тумора. Вместо окончателни отговори близките получават препоръки за второ медицинско мнение, генетични изследвания и допълнителни консултации.

По думите на съпругата в България са им обяснили, че може да се наложи да чакат още около три седмици, преди да получат повече яснота за вида на тумора и необходимото лечение.

Междувременно семейството изпраща медицинските документи в клиника в Турция и заплаща 1500 евро за първоначален преглед и оценка на пробата. Очаква се отговор с конкретно предложение за лечение и информация за цената му.

Близките все още не знаят какво предстои, но са наясно, че няма да могат да се справят сами с всички разходи. Затова се обръщат към хората с молба за подкрепа чрез дарения и споделяне на кампанията.

„Искаме отново да бъдем семейство, което работи, води децата си на училище и е заедно в обикновените дни. Искаме съпругът ми да има възможност да бъде до децата ни, докато растат, учат и откриват света“, пише жената в призива си за помощ.